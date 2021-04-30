Київ планує заробити на землі понад 43 млн грн

Київрада підрахувала, скільки отримає земельного податку і плати за оренду землі

Киянам обіцяють 122 га нових зелених зон

На пленарному засіданні Київської міської ради, яке відбудеться 13 травня, депутати планують розглянути питання про створення 122,24 га нових зелених зон у столиці, з яких 13,54 га буде закріплено за комунальним об’єднанням «Київзеленбуд». Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко у Facebook.

Також, за його словами, передбачено, що:

19,44 га отримають приватні підприємства, здебільшого під експлуатацію існуючих будівель;

4,71 га буде закріплено за ОСББ;

1,43 га – за КП «Київтеплоенерго»;

1,35 га отримають громадяни безоплатно у приватну власність;

0,11 га буде закріплено за об’єктами соціальної сфери.

За словами Бондаренка, від земельного податку та оренди землі до бюджету Києва надійде 43,45 млн грн. Кошти, які надійдуть до бюджету міста, будуть спрямовані на соціальні виплати освітянам та медикам.

Як повідомлялося, 20 квітня Комісія з питань екологічної політики підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Крім того, члени комісії підтримали недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».

У Києві планується проведення додаткових природоохоронних заходів для поліпшення екологічного стану міста, фінансування яких буде передбачено з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища.