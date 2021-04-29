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    Під Києвом комунальники виливали каналізаційні стоки в поле (фото)

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    Комунальне підприємство забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення - Під Києвом комунальники виливали каналізаційні стоки в поле (фото)
    Комунальне підприємство забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення
    Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

    Екологи оштрафували підприємство «Броваритепловодоенергія»

    Державна екологічна інспекція Столичного округу здійснила позапланову перевірку комунального підприємства «Броваритепловодоенергія».

    Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства встановлено, що підприємство «Броваритепловодоенергія» забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка межує з очисними спорудами в с. Квітне (в межах Калинівської ОТГ). Про це повідомляє пресслужба екологічної інспекції.

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    Під Києвом комунальники виливали каналізаційні стоки в поле (фото)
    Під Києвом комунальники виливали каналізаційні стоки в поле (фото)
    Під Києвом комунальники виливали каналізаційні стоки в поле (фото)
    Під Києвом комунальники виливали каналізаційні стоки в поле (фото)

    Розмір шкоди, зумовленої забрудненням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства підприємством «Броваритепловодоенергія», складає 684,48 тис. грн.

    Державна екологічна інспекція Столичного регіону звернулась до КП «Броваритепловодоенергія» з письмовою претензією про відшкодування шкоди.

    Як повідомлялося, у Бучанському районі на Київщині невідомі особи викинули в річку Кізка близько 3 тисяч 20-літрових каністр з хімічною речовиною.

    Теги: екологія штраф Київщина інспекція
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