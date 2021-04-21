Озера на Осокорках врятовано від забудови: там буде екопарк

Шість років триває боротьба за збереження озер на столичних Осокорках

Депутати Київради заборонили забудову довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів

Комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки». Про це повідомила депутатка Київради Юлія Лимар.

«Управлінню екології доручено упродовж 45 днів представити на розгляд комісії план перетворення екопарку на екопарк:))», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Лимар зазначила, що після шести років боротьби у цьому питанні відчувається поступ.

«Київзеленбуд отримав доручення вже зараз розробляти проєкт землеустрою на дві ділянки – існуючого парку по вул. Колекторній та ділянки площею понад 100 га.

Як повідомлялося, також 20 квітня Комісія з питань екологічної політики підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Нагадаємо, на Осокорках, поміж озерами Небреж і Тягле, планувалося звести 43 будинки заввишки 26-27 поверхів. Проти будівництва виступають активісти ГО «Екопарк Осокорки» та місцеві мешканці, вважаючи, що зелена зона не має бути забудована. Пізніше забудовник презентував оновлений проєкт ЖК, в якому кількість будинків скоротили вдвічі – до 25, однак судячи з візуалізацій, поверховість залишилася такою самою.

Попередньо збанкрутілий банк «Аркада» розраховував продати близько 13 тисяч квартир. Департамент містобудування та архітектури КМДА рекомендував забудовнику ЖК «Патріотика на озерах» скоригувати проєкт, зменшивши кількість будинків комплексу відповідно до кількості квартир, які вже купили інвестори.

Добудувати 11 тисяч квартир вкладників банку «Аркада» взялася компанія Stolitsa Group. У КМДА анонсували підписання меморандуму про добудову житлових комплексів «Патріотика», «Еврика», а також «Патріотика на озерах» – проти останнього виступають місцеві мешканці й активісти, адже він має розташуватися на місці зеленої зони між озерами Небреж і Тягле.

Нещодавно активісти презентували візуалізацію майбутнього екопарку «Осокорки».

Читайте також: