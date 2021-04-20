Відвойований у забудовників Протасів Яр стане ландшафтним заказником

Про необхідність створення у Протасовому Яру об'єкта природно-заповідного фонду йдеться вже давно

Постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр». Рішення ухвалено комісією, сьогодні, 20 квітня, повідомляє пресслужба Київради.

Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом’янському районі Києва.

Як зазначили у Київській міській раді, відповідний проєкт рішення підтримано з метою збереження унікальної зеленої зони поряд з центром Києва.

«Про необхідність створення у Протасовому Яру об'єкта природно-заповідного фонду йдеться вже давно. У місті є вкрай необхідним збереження усіх фрагментів природних ландшафтів, які досі існують. Солом'янський район один із найменш озеленених у місті Києві, тому збереження великих масивів зелених насаджень є необхідним для якості повітря та мікроклімату району», – зазначили депутати Київради.

У Постійній комісії з питань екологічної політики підкреслили, що територія проєктованого заказника також дуже цінна з точки зору збереження тваринного світу міста, яке й досі вражає своїм біорізноманіттям.

Нагадаємо, у березні цього року Господарський суд Києва визнав недійсним договір суборенди між ТОВ «Бора» та ТОВ «Дайтона груп» земельної ділянки на території Протасового Яру.

Підставою для позову стало те, що Київська міська рада не надавала дозволу на передачу земельної ділянки у суборенду, а власне договір суборенди будо укладено із рядом порушень.

Подання позову Київською міською радою було підтримано громадською організацією «Захистимо Протасів Яр».

У Протасовому яру ТОВ «Дайтона Груп» мало намір збудувати ЖК Tourbillon. ТОВ «Дайтона Груп» пов’язане із Геннадієм Корбаном.

Керівником ТОВ «Бора» є Олександр Сліпко, що діяв як представник Вадима Столара по довіреності при купівлі для останнього будинку та ділянки у Києві.