До сотні нових хворих і жодної смерті: свіжі Covid-дані в Києві

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За минулу добу, 28 червня, у Києві коронавірус виявлено у 77 людей. Це на 39 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 27 червня було 116 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 213563 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 204421 особа (за добу 28 червня 62)

померли 5190 осіб (за добу 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127302 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 14 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 22 особи.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 123612 осіб (за добу 28 червня 23)

померли 2742 людини (за добу 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2234463 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 28 червня зафіксовано 182 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській областях.



Нагадаємо, за добу 27 червня в Києві виявили 116 хворих на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

27 червня у Києві було проведено 2879 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – 315455 щеплень.

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