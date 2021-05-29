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    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)

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    На вході до Центру вакацинації черга охочих щепитися - У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    На вході до Центру вакацинації черга охочих щепитися
    Фото: Artem Khudolieiev, Главком

    У Центрі вакцинації працюють бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання

    Сьогодні, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга, повідомляє кореспондент «Главкома».

    Робота центру вакцинації організована чітко. Працюють бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання. Також чергує бригада «швидкої».

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    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    Фото: Artem Khudolieiev, Главком

    На базі роблять щеплення вакциною CoronaVac киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

    Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку «Дія» та бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

    Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00

    Адреса: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

    Як повідомлялося, за минулу добу 28 травня проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.

    28 травня на брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на базі Міжнародного виставкового центру в Києві цими вихідними почне працювати великий Центр вакцинації від Covid-19.

    Кличко зазначив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. 20 640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через додаток «Дія».

    Мер також повідомив, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, що пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості.

    Днями столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».

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    Теги: Київ щеплення кияни вакцинація коронавірус
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    У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)