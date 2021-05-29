У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)

На вході до Центру вакацинації черга охочих щепитися

У Центрі вакцинації працюють бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання

Сьогодні, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга, повідомляє кореспондент «Главкома».

Робота центру вакцинації організована чітко. Працюють бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання. Також чергує бригада «швидкої».

На базі роблять щеплення вакциною CoronaVac киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку «Дія» та бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00

Адреса: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Як повідомлялося, за минулу добу 28 травня проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.

28 травня на брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на базі Міжнародного виставкового центру в Києві цими вихідними почне працювати великий Центр вакцинації від Covid-19.

Кличко зазначив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. 20 640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через додаток «Дія».

Мер також повідомив, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, що пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості.

Днями столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».