Київ потрапив до двадцятки міст з найбруднішим повітрям

Індекс міста становить 154 при нормі 50

Українська столиця м. Київ станом на 8:07 11 березня посідає 12 місце в рейтингу міст світу із забрудненим повітрям.

Про це свідчать дані порталу IQAir, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Індекс Києва становить 154 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «нездоровий». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на повітрі.

На першому місці опинилося китайське місто Шеньян з показником забруднення повітря 241. Друге і третє місце розділили міста з однаковими показниками забруднення – 170. Це Мумбаі в Індії та Чіанг-Май в Тайланді.