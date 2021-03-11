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    Київ потрапив до двадцятки міст з найбруднішим повітрям

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    Показники повітря в столиці в тричі перевищують норму&nbsp; - Київ потрапив до двадцятки міст з найбруднішим повітрям
    Показники повітря в столиці в тричі перевищують норму 
    фото: з відкритих джерел

    Індекс міста становить 154 при нормі 50

    Українська столиця м. Київ станом на 8:07 11 березня посідає 12 місце в рейтингу міст світу із забрудненим повітрям.

    Про це свідчать дані порталу IQAir, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

    Індекс Києва становить 154 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «нездоровий». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на повітрі.

    На першому місці опинилося китайське місто Шеньян з показником забруднення повітря 241. Друге і третє місце розділили міста з однаковими показниками забруднення – 170. Це Мумбаі в Індії та Чіанг-Май в Тайланді.

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    Теги: екологія Київ повітря
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