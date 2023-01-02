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Атака дронів на Київщину: яка ситуація в області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: яка ситуація в області
над Києвом було збито 22 ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Попередньо постраждалих немає

Унаслідок нічної атаки росіян у Київській області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждалих немає», – повідомив голова ОВА.

Кулеба також уточнив, що усі рятувальні служби наразі працюють на місцях над ліквідацією наслідків масованої атаки.

У ніч на 2 січня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей. Згодом стало відомо, що їхня кількість зросла до 22.

Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.  У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.

 

Теги: Віталій Кличко війна обстріл Київщина безпілотник

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