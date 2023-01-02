Нічна атака на Київ: Кличко повідомив про наслідки
Після нічного обстрілу в Києві застосовуються аварійні відключення електроенергії
У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання», – розповів мер.
При цьому водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.
Нагадаємо, у ніч на 2 січня «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра.
Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей.
Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.
Київська міська військова адміністрація відреагувала на госпіталізацію 19-річного хлопця. За наявною інформацією, молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.
Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
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