Київ розширив перелік публічних осіб, яких залучатиме до пропаганди вакцинації

Для того, щоб стати популяризатором вакцини, достатньо заповнити анкету онлайн

Крім зірок естради, публічно зробити щеплення залишками вакцини пропонують ветеранам та народним депутатам

В столиці продовжується запис публічних осіб, що хочуть власним прикладом популяризувати щеплення від Covid-19. Як нагадує Департамент охорони здоров’я КМДА, для того, щоб претендувати на щеплення залишками доз вакцин необхідно заповнити спеціальну анкету онлайн.

За інформацією Департаменту, електронна форма для запису на вакцинацію не працювала впродовж кількох годин із технічних причин. Однак, її роботу оперативно відновили.

Варто заначити, що відповідно до Наказу МОЗ № 443 першочергово рекомендується вакцинувати залишками доз пріоритетні групи ризику з наступного етапу. Зокрема, такими є всі медичні працівники, а також люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери.

У разі відсутності можливості вакцинації визначених груп з другого етапу для популяризації вакцинації рекомендується залучати публічних та громадських діячів.

Серед них:

учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідери представники релігійних організацій;

видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури, старші 60 років.

Ця інформація доступна для вивчення перед заповненням електронної форми.

У Департаменті охорони здоров’я зазначають, що велика кількість киян, які заповнили анкету не підпадають під визначені категорії та просять дописувачів уважно поставитися до відповідності вимогам Наказу МОЗ № 443 від 11.03.2021.

Як повідомлялося раніше, щеплення залишками вакцин публічно зробили колишній народний депутат Сергій Лещенко та народний депутат нинішнього скликання Олексій Гончаренко, а також єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій.

Також п'ятеро відомих українців, серед яких Руслана Лижичко та Олександр Педан, а також п'ятеро лікарів, вакцинувалися проти коронавірусу ввечері у четвер, 4 березня, під час прямого ефіру токшоу «Право на владу».

Крім того, колишній народний депутат від «Радикальної партії» Олег Ляшко зробив щеплення від коронавірусу препаратом Covishield, який раніше сам критикував.