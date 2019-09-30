За тиждень на кір захворіли понад 80 українців



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ід початку року – з 28 грудня 2018 року до 26 вересня 2019 року – на кір захворіли 57 982 людини в Україні

Протягом тижня на кір в Україні захворіли 84 людини: 36 дорослих і 48 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я України, протягом 39-го тижня 2019 року на кір захворіли 84 людини — 36 дорослих і 48 дітей», - йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, з 19 до 26 вересня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Вінницькій (18 хворих: 2 дорослих та 16 дітей), м. Київ (15: 7 дорослих та 8 дітей), Дніпропетровській (9: 8 дорослих і 1 дитина), Закарпатській (9 дітей), Одеській (6: 2 дорослих та 4 дітей) областях.

Від початку року – з 28 грудня 2018 року до 26 вересня 2019 року – на кір, за даними центру, захворіли 57 982 людини: 27 465 дорослих і 30 517 дітей, а від ускладнень кору померли 20 людей.

«Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більш ніж 115 000 людей, 41 з яких померла», - додали у ЦГЗ.

Крім того, кір зафіксовано іще в чотирьох країнах Європи. За даними ВООЗ, зростання захворюваності на кір в Європі почалося в 2018 році і продовжилося в 2019 році: за перше півріччя було зареєстровано близько 90 тисяч випадків захворювання - більше, ніж за весь 2018 рік - 84 462 випадки.