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    Оголились слідом за Зеленським. Як вакцинувались відомі політики (фото)

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    Відомі політики оголяються у процесі вакцинації - Оголились слідом за Зеленським. Як вакцинувались відомі політики (фото)
    Відомі політики оголяються у процесі вакцинації
    Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

    Сергій Лещенко та Олексій Гончаренко зробили щеплення індійською вакциною

    Екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко 9 березня зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield). Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Проти препарату зараз ведеться цілеспрямована інформаційна війна – як політиками старої формації всередині України, так і російською пропагандою ззовні. У результаті, є багато відмов у першій хвилі вакцинації», – написав Лещенко.

    Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко того ж дня також зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield.

    «Температура дійсно піднялася, але це нормальна реакція на щеплення. У цьому немає нічого страшного чи смертельного. Не переживайте і вакцинуйтеся» – написав він у Facebook.

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    Оголились слідом за Зеленським. Як вакцинувались відомі політики (фото)
    Оголились слідом за Зеленським. Як вакцинувались відомі політики (фото)
    Фото: Сергій Лещенко, Олексій Гончаренко

    Зазначимо, що Лещенко та Гончаренко майже оголилися у процесі вакцинації. Зокрема Гончаренко повністю зняв увесь верхній одяг, а Лещенко оголив половину свого торса. Цим політики нагадали президента України Володимира Зеленського, який для уколу роздягнувся до поясу замість того, щоб просто закатати рукав сорочки. Глава держави надихнув інтернет-гумористів на креатив.

    Стало відомо, що усі члени Кабінету міністрів України зроблять щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield.

    Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні дозволять використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

    Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

    Також глава МОЗ Максим Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

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    Теги: Сергій Лещенко Олексій Гончаренко Facebook щеплення коронавірус
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