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    Вакцинація триває. Митрополит помісної Української церкви показав приклад жителям Закарпаття (фото)

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    Про вакцинацію ієрарха повідомили в пресслужбі Закарпатської єпархії ПЦУ - Вакцинація триває. Митрополит помісної Української церкви показав приклад жителям Закарпаття (фото)
    Про вакцинацію ієрарха повідомили в пресслужбі Закарпатської єпархії ПЦУ
    Фото: mukachevo.net

    Єпископ Варсофоній зробив щеплення наявними залишками вакцини

    Єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій у рамках вакцинальної кампанії, що триває у країні, вирішив зробити щеплення проти Covid-19 за рахунок залишків препарату. Першу дозу вакцини священник отримав учора, 5 березня, повідомляє «Мукачево.нет».

    Закарпатський православний єпископ Варсонофій вакцинувався від Covid-19 Фото: mukachevo.net

    Закарпатський православний єпископ Варсонофій вакцинувався від Covid-19 Фото: mukachevo.net

    Після вакцинації єпископ Православної церкви України закликав вірних дбати про здоров’я та, за можливості, пройти вакцинацію проти коронавірусної інфекції.

    «Вакцинація не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри. Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення», – зазначив владика Варсонофій.

    Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні дозволять використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

    При цьому Церква Московського патріархату в Україні спровокувала в соцмережах кампанію проти «примусової вакцинації», яку начебто готує українська влада в законопроєкті «Про громадське здоровʼя». Центр інформації цієї релігійної організації опублікував відповідний документ під назвою «Не хочемо бути піддослідними тваринами».

    Теги: церква Закарпаття Російська православна церква в Україні Українська православна церква щеплення вакцинація влада Денис Шмигаль
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