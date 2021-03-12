  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Олег Ляшко вакцинувався препаратом, який раніше називав «непотребом»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ляшко вакцинувався в Козелецькій лікарні&nbsp;на Чернігівщині - Олег Ляшко вакцинувався препаратом, який раніше називав «непотребом»
    Ляшко вакцинувався в Козелецькій лікарні на Чернігівщині
    Фото: Олег Ляшко/Facebook

    «На тобі, небоже, що мені негоже», – Ляшко про Covishield

    Колишній народний депутат від «Радикальної партії» Олег Ляшко зробив щеплення від коронавірусу препаратом Covishield, який раніше сам критикував. Відповідну світлину він розмістив у мережі Facebook.

    «Вакцинувався в Козелецькій лікарні на рідній Чернігівщині. Життя і здоров‘я українців – найвища ціннність і не повинна бути заручником політичних спекуляцій. Бережіть себе і своїх близьких, вакцинуйтеся, зупиніть хворобу», – написав Ляшко.

    Зазначимо, що раніше Ляшко критикував препарат, яким прищеплюють від коронавірусу українців, називаючи його «індійським непотребом».

    «За цим індійским непотребом, який колять тільки в країнах Південно-Східної Азії, і надано дозвіл лише для екстреного використання, полетів сам міністр охорони здоров’я. На тобі, небоже, що мені негоже. Чому ви цю неякісну вакцину, яку ніде у Європі не використовують, привезли, і розповідаєте, що ми йдемо у Європу? Покажіть, де у Європі використовують індійську вакцину? Ви зареєстрували цю так звану якісну вакцину за один день, що можна перевірити за один день?» – сказав він.

    Нагадаємо, екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко та народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко в один день зробили щеплення проти коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield).

    Політики майже оголилися у процесі вакцинації. Зокрема Гончаренко повністю зняв увесь верхній одяг, а Лещенко оголив половину свого торса. Цим політики нагадали президента України Володимира Зеленського, який для уколу роздягнувся до поясу замість того, щоб просто закатати рукав сорочки. Глава держави надихнув інтернет-гумористів на креатив.

    Наказом міністра охорони здоров'я на початку березня внесені зміни в Дорожню карту вакцинації. Це дозволило популяризувати щеплення проти коронавірусу шляхом вакцинації публічних і відомих людей залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

    Читайте також:
    Індійська вакцина вже в Україні. Що відомо про препарат Covishield?
    Керівник Закарпатської обласної лікарні: Під час перших хвиль було 10% кисневозалежних, зараз – 80%
    Німці чатують, українці святкують. Як світ зустрічає третю хвилю пандемії
    Теги: Олег Ляшко щеплення вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies