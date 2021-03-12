Олег Ляшко вакцинувався препаратом, який раніше називав «непотребом»

«На тобі, небоже, що мені негоже», – Ляшко про Covishield

Колишній народний депутат від «Радикальної партії» Олег Ляшко зробив щеплення від коронавірусу препаратом Covishield, який раніше сам критикував. Відповідну світлину він розмістив у мережі Facebook.

«Вакцинувався в Козелецькій лікарні на рідній Чернігівщині. Життя і здоров‘я українців – найвища ціннність і не повинна бути заручником політичних спекуляцій. Бережіть себе і своїх близьких, вакцинуйтеся, зупиніть хворобу», – написав Ляшко.

Зазначимо, що раніше Ляшко критикував препарат, яким прищеплюють від коронавірусу українців, називаючи його «індійським непотребом».

«За цим індійским непотребом, який колять тільки в країнах Південно-Східної Азії, і надано дозвіл лише для екстреного використання, полетів сам міністр охорони здоров’я. На тобі, небоже, що мені негоже. Чому ви цю неякісну вакцину, яку ніде у Європі не використовують, привезли, і розповідаєте, що ми йдемо у Європу? Покажіть, де у Європі використовують індійську вакцину? Ви зареєстрували цю так звану якісну вакцину за один день, що можна перевірити за один день?» – сказав він.

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Нагадаємо, екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко та народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко в один день зробили щеплення проти коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield).

Політики майже оголилися у процесі вакцинації. Зокрема Гончаренко повністю зняв увесь верхній одяг, а Лещенко оголив половину свого торса. Цим політики нагадали президента України Володимира Зеленського, який для уколу роздягнувся до поясу замість того, щоб просто закатати рукав сорочки. Глава держави надихнув інтернет-гумористів на креатив.

Наказом міністра охорони здоров'я на початку березня внесені зміни в Дорожню карту вакцинації. Це дозволило популяризувати щеплення проти коронавірусу шляхом вакцинації публічних і відомих людей залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

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