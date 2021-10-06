У Києві готують сенсаційну прем'єру: міжнародний мюзикл про страйки та кохання шахтарів (фото)

«У мюзиклі цікаво показати глядачам Донбас, якого вони ще не знають!», – зазначила британська режисерка Вікі Торнтон

У столичному театрі покажуть виставу «Антрацит. День стійкості» про життя шахтарів Донбасу. Її створили спільними творчими зусиллями митці України та Британії. Прем'єра мюзиклу відбудеться у Києві 23 жовтня на «Сцені 6».

Як повідомила «Главкому» директорка столичного «Дикого театру» Ярослава Кравченко, над великим проєктом «Дім шахтарства» вже майже три роки працюють український режисер Павло Юров та британська режисерка Вікі Торнтон.

Британська режисерка Вікі Торнтон розповіла, що вперше потрапила на Донбас ще у квітні 2018 року і була вражена схожістю реалій українського краю з колишнім вуглевидобувним районом Британії, який чудово знає сама режисерка. «У нашому мюзиклі мені цікаво показати глядачам Донбас, якого вони ще не знають!», – зазначила Торнтон.

У межах великого проєкту передбачаються зйомки кінофільму та створення мюзиклу «Антрацит». Деякі матеріали, раніше відзняті на Донбасі, увійдуть і у нову україно-британську музичну виставу про страйки та кохання шахтарів Донбасу.

Один із режисерів вистави, українець Павло Юров весною 2017 року тривалий час перебував у полоні бойовиків на Сході України (разом з волонтером Денисом Грищуком, напередодні прем'єри зазначив: «Мені особисто було дуже важливо знайти на Донбасі історії, які б щемили і моє власне серце, і серця глядачів», – наголосив Юров.

Директорка «Дикого театру» Ярослава Кравченко повідомила «Главкому» окремі сюжетні деталі нового «шахтарського» мюзиклу: «Головний герой Олексій, шахтар-гірняк, втрачає під час аварії на шахті свого дуже близького друга. Героя мучать докори сумління, він відчуває і свою власну провину у цій трагедії. Якось під час свята шахтарі роблять спільне фото. Спалах фотоапарату засліплює Олексієві очі. І коли герой нарешті відкриває свої очі, то усвідомлює, що потрапив у власне минуле життя. Олексій починає переміщатися у часі і намагається втручатися у певні події, маючи намір змінити хід історії, яка вже написана самим життям», – розповіла Кравченко.

У рамках прем'єри «Антрацит. День стійкості» відбудуться спеціальні кінопоказ, дискусії, а також виставка робіт відомого фото-майстра Валерія Милосєрдова: світлини часів шахтарських страйків та протестів.