Українка очолила один із провідних театрів Італії

Один з провідних театрів Італії – Teatro Comunale Bologna запросив Оксану Линів на посаду музичного директора та головного диригента

Оксана Линів стане головною диригенткою одного з центральних театрів Італії

Знаменитий італійський театр Teatro Comunale Bologna (Муніціпальний театр у Болоньї) запросив львів'янку Оксану Линів на посаду музичної директорки та головної диригентки. Про це йдеться на сторінці театру у Facebook.

Оксана Линів має стати музичною директоркою театру з січня 2022 року.

«Знову мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою, запрошеною на посаду головної диригентки та музичного директора одного з важливих державних театрів Італії – країни, в якій класична музика має надзвичайну історію, що відчувається в кожному куточку та є невід‘ємною частиною національної культури», – написала українка у Facebook.

Линів нагадала, що Муніципальний театр Болоньї свого часу відкривався у 1763 прем‘єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора. В різні століття тут поставили світові прем‘єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді, а Вагнер не тільки справив фурор італійськими першовиконаннями своїх творів, а ще при житті став почесним громадянином міста.

На сцені цього театру у 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним з відомих диригентів був легендарний Артуро Тосканіні.

За останніх 50 років у списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньо відомі імена, як Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Ґатті.

«Дякую оркестру та керівництву Teatro Comunale Bologna за довіру та з нетерпінням чекаю нашої співпраці!», – резюмувала Линів.

Довідка: Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Навчалася у Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії.

Починала музичну кар’єру Оксана Линів у Львівській опері. У студентські роки працювала асистентом головного диригента.

За розвиток української культури Оксана Линів отримала звання Почесного Амбасадора Львова. У 2016 році вона заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, і з того часу очолює його як арт-директор.

Останні три роки диригентка очолювала оперу у місті Граца, що на південному сході Австрії. В Україні Оксана Линів готує одразу кілька проєктів: займається розвитком талановитої української молоді, заснувала Молодіжний симфонічний оркестр України.

Під час урочистостей до Дня Незалежності у 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Влітку цього року українка Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото).

Також українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року.