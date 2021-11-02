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    Київ у десятці мегаполісів із найбруднішим повітрям

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    У Києві туман і смог - Київ у десятці мегаполісів із найбруднішим повітрям
    У Києві туман і смог
    Фото з відкритих джерел

    Стан повітря в Києві різко погіршився

    Станом на ранок 2 листопада Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 153 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair

    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України стан повітря «нездоровий».

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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    Теги: екологія Київ повітря
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    Київ у десятці мегаполісів із найбруднішим повітрям