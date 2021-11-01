  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Екологи прийшли з перевірками на об’єкти «Київводоканалу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проводиться позапланова перевірка об&rsquo;єктів &laquo;Київводоканалу&raquo; - Екологи прийшли з перевірками на об’єкти «Київводоканалу»

    Проводиться позапланова перевірка об’єктів «Київводоканалу»

    Фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» забезпечує допуск представників Держекоінспекції на територію підприємства

    Із 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу. Про це повідомляє «Київводоканал».

    На виконання доручення прем’єр-міністра України до листа Міндовкілля Держекоінспекція проводить перевірку підприємств, що здійснюють скид стічних вод до водних об’єктів, які є джерелами водопостачання.

    З листа Міндовкілля та доручення прем’єр-міністра вбачається, що підставою перевірки є скиди підприємствами – первинними водокористувачами забруднених зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти протягом 2020 року. Список таких підприємств наданий Держводагентством за результатами аналізу звітів водогосподарчих підприємств за 2020 рік.

    Статтею 6 Закону України «Про основні заходи державного нагляду (контролю) у сферах господарчої діяльності» передбачено, що позапланова перевірка може бути здійснена лише з тих питань, що стали підставою для її проведення.

    «Київводоканал» готовий до співпраці та забезпечує допуск представників Держекоінспекції на територію підприємства для проведення перевірки.

    Зауважимо, що проблема зі станом водних об’єктів – всеукраїнська. Зі свого боку, «Київводоканал» у рамках екологічної стратегії здійснить реконструкцію водопровідних станцій із впровадженням технології очищення промивних вод.

    Реконструкція Деснянської водопровідної станції планується за рахунок кредитних коштів казначейства Французької Республіки і має бути завершена до 2025 року. У рамках Інвестиційної програми за рахунок власних коштів «Київводоканалу» розробляється проєктно-кошторисна документація щодо реконструкції Дніпровської водопровідної станції. Реалізацію І черги включено до Інвестиційної програми Товариства на 2022 рік.

    Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».

    Теги: екологія Київ Київводоканал реконструкція водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Екологи прийшли з перевірками на об’єкти «Київводоканалу»