Екологи прийшли з перевірками на об’єкти «Київводоканалу»

«Київводоканал» забезпечує допуск представників Держекоінспекції на територію підприємства

Із 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу. Про це повідомляє «Київводоканал».

На виконання доручення прем’єр-міністра України до листа Міндовкілля Держекоінспекція проводить перевірку підприємств, що здійснюють скид стічних вод до водних об’єктів, які є джерелами водопостачання.

З листа Міндовкілля та доручення прем’єр-міністра вбачається, що підставою перевірки є скиди підприємствами – первинними водокористувачами забруднених зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти протягом 2020 року. Список таких підприємств наданий Держводагентством за результатами аналізу звітів водогосподарчих підприємств за 2020 рік.

Статтею 6 Закону України «Про основні заходи державного нагляду (контролю) у сферах господарчої діяльності» передбачено, що позапланова перевірка може бути здійснена лише з тих питань, що стали підставою для її проведення.

«Київводоканал» готовий до співпраці та забезпечує допуск представників Держекоінспекції на територію підприємства для проведення перевірки.

Зауважимо, що проблема зі станом водних об’єктів – всеукраїнська. Зі свого боку, «Київводоканал» у рамках екологічної стратегії здійснить реконструкцію водопровідних станцій із впровадженням технології очищення промивних вод.

Реконструкція Деснянської водопровідної станції планується за рахунок кредитних коштів казначейства Французької Республіки і має бути завершена до 2025 року. У рамках Інвестиційної програми за рахунок власних коштів «Київводоканалу» розробляється проєктно-кошторисна документація щодо реконструкції Дніпровської водопровідної станції. Реалізацію І черги включено до Інвестиційної програми Товариства на 2022 рік.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».