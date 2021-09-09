Київ уклав угоду про співробітництво зі столицею Чорногорії (фото)

На честь дружби між столицями двох країн у Святошинському районі висадили алею, що є символом партнерських відносин і майбутньої співпраці

Столиці України та Чорногорії підписали меморандум про партнерство та співпрацю в різних сферах. Київ та Подгориця планують обмінюватися досвідом у напрямах планування громадського простору, інфраструктурних проєктів, новітніх технологій та індустрій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба під час зустрічі із делегацією з Чорногорії.

«Раді вітати колег із міста-побратима Подгориці в Києві. Упевнений, у нас є чимало точок дотику у сферах міського планування, реалізації інвестиційних проєктів, сучасних технологій, розвитку туризму. Ми переконані у плідній майбутній співпраці. Країни мають чимало спільного. Чорногорія також пройшла тернистий шлях боротьби за незалежність, нас об’єднує цивілізаційний вибір», – сказав Олексій Кулеба.

Делегація із Чорногорії запрошена до участі в Інвестиційному форумі міста Києва як один із партерів ділового співробітництва.

На честь дружби між столицями двох країн у Святошинському районі висадили алею, що є символом партнерських відносин і майбутньої співпраці, делегація відвідала культурні та історичні пам’ятки Києва.

Від імені мера столиці Віталія Кличка Олексій Кулеба подякував Надзвичайному і Повноважному Послу Чорногорії в Україні пані Драгіці Понорац за сприяння в організації візиту делегації мерії Подгориці до Києва. Та висловив сподівання на подальші зв’язки й обмін досвідом між містами-побратимами.

Він зауважив, що столиця Чорногорії Подгориця є бажаним партнером для Києва.

«Місто прагне розбудови міцних економічних зв’язків із мерією Подгориці. Така співпраця надасть поштовх розвитку обох міст та створить умови для спільних взаємовигідних економічних, соціальних та культурних проєктів», – підкреслив Олексій Кулеба.