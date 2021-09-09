Півтора гектара зеленої зони біля метро «Сирець» забудують житлом

РНБО через суд повернула собі право на спірну ділянку

Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міськдержадміністрації № 809 від 08.05.2019 «Про припинення апарату Ради національної безпеки і оборони України права постійного користування земельною ділянкою на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Києва». Про це свідчить рішення від 31 серпня.

Рішенням Київради від 8 жовтня 2009 року Апарату РНБО України (тоді секретарем РНБОУ була Раїса Богатирьова) було надано у постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Щусєва земельну ділянку загальною площею 1,62 га. Цим же рішенням вказану ділянку переведено з території зелених насаджень загального користування до території багатоповерхової житлової забудови.

Надалі 8 травня 2019 року КМДА за результатами обстеження земель ухвалила розпорядження, яким припинила Апарату РНБО право постійного користування ділянкою у зв’язку з тим, що вона не використовується за цільовим призначенням.

Не погоджуючись із цим, Апарат РНБО звернувся до суду, який розглядав справу два роки. У підсумку суд дійшов висновку про суттєве порушення чиновниками правил та процедур, які є передумовою для прийняття такого розпорядження КМДА.

Так, суд зазначив, що не отримав доказів того, що Апарат був повідомлений про перевірку і що у нього вимагалися певні документи чи пояснення, пов’язані із питанням використання ділянки. Також суд не отримав доказів терміновості перевірки, обставини якої б унеможливлювали повідомлення РНБО. Крім того, суд зазначив, що матеріали справи не містять доказів висунення Апарату РНБО вимоги про усунення виявлених порушень земельного законодавства.

За даними відкритих джерел, у вересні 2010 року Апарату РНБО видавалися Містобудівні умови та обмеження для проєктування та будівництво багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

До слова, Господарський суд Києва відмовив Департаменту комунальної власності КМДА у задоволенні позову про розірвання інвестиційного договору із ПАТ «Авіакомпанія «Віта» щодо забудови ділянки на вул. Гоголівська, 32-В, що знаходиться в межах пам’ятки історії місцевого значення «Гірка обсерваторна, Х-ХХ ст.».

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