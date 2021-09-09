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    Скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову

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    Звернення було російською мовою, тому Наталя зробила зауваження представниці медіа - Скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову
    Звернення було російською мовою, тому Наталя зробила зауваження представниці медіа
    Фото з відкритих джерел

    На «Новому каналі» заявили, що дівчина аферистка, а не їхня працівниця

    У столиці стався мовний конфлікт між киянкою та дівчиною, яка представилася кастинг-менеджеркою «Нового каналу». Киянці у приватні повідомлення написала дівчина, яка представилася кастинг-менеджеркою каналу. Про інцидент розповіла Наталка Гарна у своєму Facebook, опублікувавши скріншот листування.

    Звернення було російською мовою, тому Наталя зробила зауваження представниці медіа. На це кастинг-менеджерка відреагувала агресивно.

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    Скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову
    Скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову

    Аргументом звернення російською було те, що Україна є вільною та кожен може спілкуватися тією мовою, якою забажає. До того ж, у приклад вона навела Німеччину. Зрештою, діалог закінчився тим, що кастинг-менеджерка облаяла дівчину. Також представниця медіа просила відправляти інтимні фото та представлялася не лише менеджером каналу, а й адміністратором чату з кастингом у Telegram.

    «Новий канал» прокоментував скандал, в якому облаяли киянку через зауваження щодо звернення російською. Телеканал провів розслідування і з`ясувалося, що дівчина насправді аферистка, а не їхня працівниця. Про це пресслужба «Нового каналу» повідомила в Facebook.

    Як зауважили на телеканалі, дівчина Аліна не має жодного стосунку до будь-яких проєктів каналу і є аферисткою.

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    Теги: телебачення Київ мова скандал українська мова розслідування Україна
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    Скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову