Скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову

На «Новому каналі» заявили, що дівчина аферистка, а не їхня працівниця

У столиці стався мовний конфлікт між киянкою та дівчиною, яка представилася кастинг-менеджеркою «Нового каналу». Киянці у приватні повідомлення написала дівчина, яка представилася кастинг-менеджеркою каналу. Про інцидент розповіла Наталка Гарна у своєму Facebook, опублікувавши скріншот листування.

Звернення було російською мовою, тому Наталя зробила зауваження представниці медіа. На це кастинг-менеджерка відреагувала агресивно.

Аргументом звернення російською було те, що Україна є вільною та кожен може спілкуватися тією мовою, якою забажає. До того ж, у приклад вона навела Німеччину. Зрештою, діалог закінчився тим, що кастинг-менеджерка облаяла дівчину. Також представниця медіа просила відправляти інтимні фото та представлялася не лише менеджером каналу, а й адміністратором чату з кастингом у Telegram.

«Новий канал» прокоментував скандал, в якому облаяли киянку через зауваження щодо звернення російською. Телеканал провів розслідування і з`ясувалося, що дівчина насправді аферистка, а не їхня працівниця. Про це пресслужба «Нового каналу» повідомила в Facebook.

Як зауважили на телеканалі, дівчина Аліна не має жодного стосунку до будь-яких проєктів каналу і є аферисткою.