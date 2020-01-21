Сквер Магомаєва і вулиця Гарета Джонса: столичні депутати підтримали низку перейменувань



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Іменем журналіста, який відкрив світу правду про Голодомор, назвуть вулицю у Києві

У вівторок, 21 січня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати підтримали нові назви низки столичних топонімів.

Зокрема планується перейменувати:

вулицю Олександра Бойченка на вулицю Анатолія Солов’яненка у Дніпровському районі; вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича у Дніпровському та Деснянському районах; вулицю Сормовську на вулицю Ісмаїла Гаспринського у Дарницькому районі міста; вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія у Дніпровському районі; вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського у Дніпровському районі; вулицю Московську на вулицю Григорія Гуляницького у Солом’янському та Голосіївському районах; вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана у Святошинському районі; вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича у Солом’янському районі; вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли у Шевченківському районі; вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко у Святошинському районі; вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського у Солом’янському районі; провулок Павленка на провулок Мовчунівський у Святошинському районі.

Також у Шевченківському районі столиці може з’явитися провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса (зараз провулок Проєктний 13120). Він був одним із перших західних кореспондентів, які своїми публікаціями донести світові правду про Голодомор мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках.

29 березня 1933-го він скликав у Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліз передрукували провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian.

Ідею перейменування підтримали 104 особи, лише двоє проголосували проти. Громадське обговорення відбувалося на сайті КМДА з 19 березня по 19 травня 2019 року.

Окрім того, вулиця Проєктна 13118, що у Святошинському районі може отримати назву Олеся Бердника – члена-засновника Української гельсінської групи, письменника-фантаста. А площа між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної у Дніпровському районі може стати площею Сергія Набоки. Це український журналіст, правозахистик та дисидент.

Також сьогодні комісія з самоврядування підтримала нові назви для деяких зелених зон. Зокрема:

сквер у Шевченківському районі міста Києва на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської може отримати ім’я «Мюнхенський»;

сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола у Шевченківському районі можуть назвати ім’ям Мусліма Магомаєва;

пропонується перейменувати парк імені Миколи Островського у Солом’янському районі міста Києва в парк імені Миколи Зерова.

Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Раніше на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали присвоєння провулку Проєктному 13120 імені британського журналіста Гарета Джонса.

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