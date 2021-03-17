Київ впритул наблизився до «червоної» зони – Кличко

У Києві можуть запровадити найсуворіші обмеження «червоної» зони

Мер столиці розповів, як запобігти локдауну

Карантинні обмеження «червоної» зони у столиці України можуть бути запроваджені протягом тижня, вважає Київський міський голова Віталій Кличко.

Про це мер Києва сказав у своєму інтервʼю одному з телеканалів, повідомляє ТСН.

Міський голова вважає, що локдауну можна запобігти, якщо зараз ввести додаткові карантинні обмеження. Щодо повернення до карантину вихідного дня, то Кличко заявив, що влада розглядає різні заходи обмеження, але нагадав, що карантин може вводити виключно уряд України.

«Якщо зараз не посилити обмеження, і динаміка залишатиметься загрозливою – це питання лише кількох днів, можливо одного тижня», – сказав Кличко у відповідь на запитання, коли Київ опиниться в «червоній» зоні карантину.

Наразі Київ знаходиться в «помаранчевій» зоні карантину, яка є зоною ризику перед введенням локдауну.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко на своєму екстренному брифінгу учора, 16 березня, закликав уряд розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у «помаранчевій» зоні.

Також Київський міський голова зазначив, що в нинішній ситуації проведення 18 березня в Києві матчу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і італійською «Ромою» може стати «другим Буковелем».

За словами глава Держспоживслужби Києва Олега Рубана, через постанову уряду, яка вступила в силу у лютому, влада Києва не може без узгодження з Кабінетом Міністрів посилити карантинні обмеження у столиці.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи.

Відомо, що станом на ранок 17 березня у столиці було виявлено 1121 нового хворого, до лікарень столиці шпиталізували 291 пацієнта.