Кличко побоюється «другого Буковелю» на матчі «Шахтаря» з «Ромою»

Київський міський голова закликав посилити протиепідемічний контроль під час проведення спортивних змагань

Столична влада буде вимагати від уряду повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів. Оскільки з 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантинні обмеження на своїх територіях.

Про це повідомив під час сьогоднішнього термінового брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

Також він звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби із закликом посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань.

«Бо, наприклад, на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. До 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем!», – підкреслив Кличко.

Як відомо, у четвер, 18 березня, донецький «Шахтар» зустрічається на НСК «Олімпійський» з «Ромою» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, під час брифінгу Кличко повідомив про намір достроково відправити на канікули учнів старших класів київських шкіл.