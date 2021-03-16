Уряд має розширити перелік обмежень «помаранчевої» зони – Кличко

Мер Києва просить посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду із закликом розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Про це він заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

«У столиці за останніх півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі! За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби – загрозлива. Тому Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. – Тобто, зробити те, що сьогодні виключно в компетенції уряду», – наголосив мер столиці.

Також Київський міський голова звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби з проханням посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань.

Нагадаємо, під час брифінгу Кличко повідомив про намір достроково відправити на канікули учнів старших класів київських шкіл.

Також мер Києва побоюється «другого Буковелю» на матчі «Шахтаря» з «Ромою».

Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – утричі більше, ніж попередньої доби.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи.