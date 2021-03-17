Уряд обмежує право Києва посилити карантинні заходи – керівник Держспоживслужби

Заходи реагування на пандемію у Києві можна вживати лише за узгодженням з Кабінетом Міністрів

Олег Рубан пояснив, які засоби боротьби з епідемією залишилися в розпорядження столиці

Через постанову уряду, яка вступила в силу у лютому, влада Києва не може без узгодження з Кабінетом Міністрів посилити карантинні обмеження у столиці. Вона може тільки посилювати заходи контролю.

Про це в ефірі «Україна 24» розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, згідно з новою постановою Кабміну, місцева влада може посилювати лише заходи контролю, такі як навчання.

«Раніше, минулого року, це можна було зробити самостійно. Зараз це виключний перелік заходів, який визначено Кабінетом міністрів. Влада не може посилювати заходи на місцях. Всіх заходів необхідно дотримуватися у «помаранчевій» чи «червоній» зоні виключно з переліку Кабінету міністрів», – пояснив Рубан.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням посилити обмеження у «помаранчевої» зоні карантину. Зазначимо, зараз Київ знаходиться в «помаранчевій» зоні карантину, яка є зоною ризику перед введенням локдауну.

Також він зазначив, що в нинішній ситуації проведення матчу Ліги Європи у Києві може стати «другим Буковелем». У четвер, 18 березня, в Києві запланований матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і італійською «Ромою». За словами Кличка, його планують відвідати близько 35 тисяч осіб, які приїдуть у Київ з усієї України.

Крім того, стало відомо, що керівництво міста ухвалило рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

Раніше повідомлялося, що влада Вінницької міської територіальної громади посилює карантинні обмеження до «червоного» рівня через стрімке поширення інфікувань коронавірусом, при тому, що Вінницька область залишається у «помаранчевій» зоні.