Коронавірус у Києві: за добу 1121 нових хворих, серед них 97-річна жінка

Кількість виявлених випадків Covid-19 продовжує зростати кілька днів поспіль

У столиці протягом минулої доби виявили 1121 нових хворих на коронавірус. Померло 25 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«1121 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 25 людей. Усього за період пандемії в місті 2961 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 148 831», – повідомив Київський міський голова.

Зокрема захворіло:

632 жінки віком від 18 до 97 років;

406 чоловіків віком від 18 до 91 років;

47 дівчаток віком від 4 місяців до 17 років;

36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 291 пацієнта. Одужала минулої доби 291 людина. Загалом коронавірус подолали 99 880 киянин.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 175, Дарницькому – 169 та в Дніпровському – 160», – зазначив Віталій Кличко.

Як стало відомо, добою раніше у Києві зафіксовано 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, що під час свого брифінгу брифінгу мер столиці Віталій Кличко повідомив про намір достроково відправити на канікули учнів старших класів київських шкіл.