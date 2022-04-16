Київ залишається небезпечним, місто посилює оборону – голова військової адміністрації

У військовій адміністрації закликають киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим

Триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині

У Києві зберігається небезпека авіаційних та ракетних ударів, столиця посилює оборону. Про це йдеться у тижневому зведенні голови військової адміністрації Києва Миколи Жирнова.

«Незважаючи на те, що тиждень був відносно спокійним, протягом останніх двох днів були нанесені ракетні удари по інфраструктурі столиці в Дарницькому районі та передмісті – в районі Вишневого. Внаслідок ударів загинула одна людина. Пожежі ліквідовані», – зазначається у зведенні.

Нині вживаються всі необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста і водночас триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині.

Крім цього, у військовій адміністрації закликають киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, в адміністрації нагадали, що «місто залишається небезпечним».

«Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають де проживати за межами міста – не повертатись», – додають у КМВА.

Нагадаємо, під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.

Також Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.