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    Київ залишається небезпечним, місто посилює оборону – голова військової адміністрації

    У військовій адміністрації закликають киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим - Київ залишається небезпечним, місто посилює оборону – голова військової адміністрації
    У військовій адміністрації закликають киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим
    фото з відкритих джерел

    Триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині

    У Києві зберігається небезпека авіаційних та ракетних ударів, столиця посилює оборону. Про це йдеться у тижневому зведенні голови військової адміністрації Києва Миколи Жирнова.

    «Незважаючи на те, що тиждень був відносно спокійним, протягом останніх двох днів були нанесені ракетні удари по інфраструктурі столиці в Дарницькому районі та передмісті – в районі Вишневого. Внаслідок ударів загинула одна людина. Пожежі ліквідовані», – зазначається у зведенні.

    Нині вживаються всі необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста і водночас триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині.

    Крім цього, у військовій адміністрації закликають киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

    У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, в адміністрації нагадали, що «місто залишається небезпечним».

    «Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають де проживати за межами міста – не повертатись», – додають у КМВА.

    Нагадаємо, під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.

    Також Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Київ залишається небезпечним, місто посилює оборону – голова військової адміністрації