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    Ахметов дав гучну обіцянку Маріуполю

    Рінат Ахметов готовий відбудовувати Маріуполь - Ахметов дав гучну обіцянку Маріуполю
    Рінат Ахметов готовий відбудовувати Маріуполь
    Фото: focus.ua

    Група Метінвест ніколи не працюватиме в умовах російської окупації

    Відбудувати зруйнований російськими окупантами Маріуполь обіцяє бізнесмен Рінат Ахметов. Як він сказав у коментарі агентству Reuters, Маріуполь був, є і буде завжди українським.

    «Моя мета – повернутися в український Маріуполь та реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що у повоєнному відновленні України СКМ як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль», – зокрема сказав Ахметов.

    За словами бізнесмена, Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму.

    «Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм тяжко», – повідомив Ахметов.

    Власник SCM наголосив, що вірить у перемогу України та в успішне повоєнне відновлення української економіки.

    «Нам однозначно буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення – План Маршала для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни у цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну», – підсумував Рінат Ахметов.

    Крім того, контрольована Рінатом Ахметовим група «Метінвест» запевнила, що ніколи не працюватиме в умовах російської окупації.

    «Ми віримо у перемогу України та плануємо відновити виробництво після закінчення бойових дій. Металургійні підприємства «Метінвесту» ніколи не працюватимуть під російською окупацією», – цитує Reuters повідомлення компанії.

    «Метінвест» має два великі металургійні заводи в Маріуполі – Ілліча та «Азовсталь». Їх перевели в режим гарячої консервації, щоб захистити обладнання та запобігти нещасним випадкам.

    Днями Маріупольська міськрада оприлюднила нові кадри страшних руйнувань, які зазнало місто після приходу російських агресорів.

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    Теги: Маріуполь окупанти міськрада війна бізнес Рінат Ахметов Україна
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    Ахметов дав гучну обіцянку Маріуполю