Ахметов дав гучну обіцянку Маріуполю

Група Метінвест ніколи не працюватиме в умовах російської окупації

Відбудувати зруйнований російськими окупантами Маріуполь обіцяє бізнесмен Рінат Ахметов. Як він сказав у коментарі агентству Reuters, Маріуполь був, є і буде завжди українським.

«Моя мета – повернутися в український Маріуполь та реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що у повоєнному відновленні України СКМ як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль», – зокрема сказав Ахметов.

За словами бізнесмена, Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму.

«Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм тяжко», – повідомив Ахметов.

Власник SCM наголосив, що вірить у перемогу України та в успішне повоєнне відновлення української економіки.

«Нам однозначно буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення – План Маршала для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни у цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну», – підсумував Рінат Ахметов.

Крім того, контрольована Рінатом Ахметовим група «Метінвест» запевнила, що ніколи не працюватиме в умовах російської окупації.

«Ми віримо у перемогу України та плануємо відновити виробництво після закінчення бойових дій. Металургійні підприємства «Метінвесту» ніколи не працюватимуть під російською окупацією», – цитує Reuters повідомлення компанії.

«Метінвест» має два великі металургійні заводи в Маріуполі – Ілліча та «Азовсталь». Їх перевели в режим гарячої консервації, щоб захистити обладнання та запобігти нещасним випадкам.

Днями Маріупольська міськрада оприлюднила нові кадри страшних руйнувань, які зазнало місто після приходу російських агресорів.