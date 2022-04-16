Кличко розповів про ранковий обстріл Києва

Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста

Під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

«Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються», – зауважив Кличко.

Він також вчергове попросив містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. «А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях», – зауважив Кличко.

Нагадаємо, у Києві вранці 16 квітня містяни повідомляли про звуки вибухів. Лунали вони під час оголошеної повітряної тривоги. У столиці фіксували також густий чорний дим.

Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах і до цього треба бути готовим», – сказав він.

Голова зазначив, що нікуди не зникла «небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося». Також окупанти, ймовірно, продовжуватимуть завдання ракетних ударів як по Києву, так і по області, а також скидати міни.

«Мої рекомендації – повернення до Києва залишить на спокійніші часи», – наголосив Павлюк.

Зазначимо, що міноборони Росії у п’ятницю вранці заявило, що завдало удару «військовому об'єкту» на околицях Києва та знищило його. Зокрема мова йшла про машинобудівний завод «Жуляни Візар» у Вишневому, який між іншим, спеціалізується і на виробництві зброї.