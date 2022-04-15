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    Росіяни нанесли три ракетних удари по Київщині

    Росіяни знову обстрілюють столичний регіон&nbsp; - Росіяни нанесли три ракетних удари по Київщині
    Росіяни знову обстрілюють столичний регіон 
    фото: Telegram/Олексій Кулеба

    Павлюк рекомендував відкласти повернення мешканців до Києва «на більш спокійні часи»

    Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    «Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах і до цього треба бути готовим», – сказав він в ефірі телемарафону UAразом.

    Олександр Павлюк рекомендував відкласти повернення мешканців до Києва «на більш спокійні часи»
    Олександр Павлюк рекомендував відкласти повернення мешканців до Києва «на більш спокійні часи»

    Голова зазначив, що нікуди не зникла «небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося». Також окупанти, ймовірно, продовжуватимуть завдання ракетних ударів як по Києву, так і по області, а також скидати міни.

    «Мої рекомендації – повернення до Києва залишить на спокійніші часи», – наголосив Павлюк.

    Зазначимо, що міноборони Росії у п’ятницю вранці заявило, що завдало удару «військовому об'єкту» на околицях Києва та знищило його. Зокрема мова йшла про машинобудівний завод «Жуляни Візар» у Вишневому, який між іншим, спеціалізується і на виробництві зброї.

    Теги: росія окупанти війна обстріл завод Україна ракета небезпека окупація #stoprussia міни
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    Росіяни нанесли три ракетних удари по Київщині