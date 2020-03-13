  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ замовив ще 100 тис. експрес-тестів на коронавірус

    • Розсилка
    Київ замовив ще 100 тис. експрес-тестів на коронавірус

    На сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус

    Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу COVID-19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі «Радіо НВ». 

    «На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 тисяч швидких тестів, що невдовзі будуть у Києві. Щоб ми були підготовленими та могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби», – сказав Кличко.

    Водночас він зазначив, що на сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    Як повідомлялося, 10 березня ввечері у Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх уже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих із підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування у аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, має надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

    Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу.

    Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

    До речі, за виникнення симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

    У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

    Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).
    Віталій Кличко Київ лікарня карантин кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ