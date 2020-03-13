Київ замовив ще 100 тис. експрес-тестів на коронавірус



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На сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус

Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу COVID-19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі «Радіо НВ».

«На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 тисяч швидких тестів, що невдовзі будуть у Києві. Щоб ми були підготовленими та могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби», – сказав Кличко.

Водночас він зазначив, що на сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Як повідомлялося, 10 березня ввечері у Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх уже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих із підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування у аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, має надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу.

Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

До речі, за виникнення симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).