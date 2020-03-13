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    Кличко закликає припинити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

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    Кличко закликає припинити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

    Міський голова Києва звернув увагу, що до Києва досі прямують рейси з Мілана

    Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту «Бориспіль» закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба Віталія Кличка.

    «Ми всі спостерігаємо за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілана. В цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу. Аеропорти – ворота в нашу країну, і один з перших фільтрів для недопущення інфікованих людей. Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом», – наголосив Віталій Кличко.

    Він також нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус. Також місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.

    «Тести ми купуватимемо ще. Також я доручив комунальному підприємству «Фармація» забезпечити комунальні аптеки антисептиками та засобами особистої гігієни в необхідній кількості»,- повідомив Кличко.

    Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, розпочалося виїзне засідання уряду за участю Зеленського.

    Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134 829 випадків коронавірусної інфекції.

    В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

    В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.

     

    Віталій Кличко епідемія коронавірус
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