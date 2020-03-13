Кличко закликає припинити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус



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Міський голова Києва звернув увагу, що до Києва досі прямують рейси з Мілана

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту «Бориспіль» закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Віталія Кличка.

«Ми всі спостерігаємо за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілана. В цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу. Аеропорти – ворота в нашу країну, і один з перших фільтрів для недопущення інфікованих людей. Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом», – наголосив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус. Також місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.

«Тести ми купуватимемо ще. Також я доручив комунальному підприємству «Фармація» забезпечити комунальні аптеки антисептиками та засобами особистої гігієни в необхідній кількості»,- повідомив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, розпочалося виїзне засідання уряду за участю Зеленського.

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134 829 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.