У «Борисполі» правоохоронці зупинили контрабанду медичних масок (фото)



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Зловмисники намагалися переправити за кордон 1,5 тонни масок Фото: Нацполіція

На вилучені маски буде накладено арешт

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» поліція спільно з працівниками митної та прикордонної служб попередили вивіз із країни медичних масок. Зловмисники намагалися переправити через кордон до Риму та Арабських Еміратів 1,5 т масок.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наразі працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підготовлено клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, Кабмін запровадив усеукраїнський карантин до 3 квітня.

Крім того Кабмін заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня. Також було ухвалене рішення про те, що уряд виділить 100 млн грн на засоби захисту від коронавірусу.

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в лютому з України вивезли 118 тонн медичних масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтру.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски.

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