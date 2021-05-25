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    Київ знову в лідерах. За добу понад 400 нових хворих на коронавірус

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    Показники захворюваності на коронавірус зростають після вихідних - Київ знову в лідерах. За добу понад 400 нових хворих на коронавірус
    Показники захворюваності на коронавірус зростають після вихідних
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у столиці від ускладнень коронавірусної хвороби померли 12 осіб

    За минулу добу, 24 травня, у Києві коронавірус виявлено у 402 людей. Це на 277 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 23 травня було 125 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 204678 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 150195 осіб (за добу 24 травня 2483)
    • померли 5035 особи (за добу 12).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124176 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 170 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 75 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 116286 осіб (за добу 24 травня 329),
    • померли 2649 людей (за добу 8).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2186463 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 24 травня зафіксовано 2608 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

    Нагадаємо, за добу 23 травня в Києві виявили 125 хворих на коронавірус, померли 6 осіб.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Київ знову в лідерах. За добу понад 400 нових хворих на коронавірус