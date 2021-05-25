Україна отримала тести для підтвердження «індійського» штаму коронавірусу

Тест-системи надійшли до Центру громадського здоров'я від ВООЗ

Україна отримала від ВООЗ партію тест-систем, щоб виявляти «індійський» штам Covid-19.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook.

За його словами, тест-системи надійшли до Центру громадського здоров'я МОЗ.

Як пояснив Радуцький, вони спрощують процедуру визначення мутацій в Україні.

«Наразі регіональні лабораторії за спеціальним алгоритмом серед усіх позитивних тестів визначають декілька зразків, які відправляють до Києва. Вони проходять перевірку тест-системами, і у випадку, якщо результат на мутацію вірусу позитивний, відправляються до однієї з трьох лабораторій на підтвердження. Або до великої фармацевтичної компанії, з якою укладений відповідний договір, або до Інституту молекулярної біології та генетики, або до лондонської клініки», – зазначив він.

За його словами, Україна раніше отримала подібні тест-системи для «британського», «південноафриканського» та «бразильського» штамів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1334 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

До слова, лікар назвав місце, де найменша ймовірність підхопити коронавірусу.