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    Захворюваність на грип у Києві пішла вгору

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    Минулого тижня в Києві на грип захворіло понад 3 тис. дітей - Захворюваність на грип у Києві пішла вгору
    Минулого тижня в Києві на грип захворіло понад 3 тис. дітей
    Фото з відкритих джерел

    Зростання захворюваності відбулося за рахунок дитячого населення

    У Києві за минулий тиждень, з 17 по 23 травня, зареєстровано 8189 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63,2%. Наразі показник захворюваності становить 276. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3483 (зростання на 55,1%), дорослих – 4706 осіб (зниження на 5,5%).

    У структурі захворюваності діти становлять 42,5%, а на попередньому тижні – 31,1%. 46,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 63% – зареєстровано 1604 випадки.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 553 особи, із них 50 – діти.

    Як повідомлялося, за тиждень з 10 по 16 травня в Києві було зареєстровано 7225 хворих на грип і ГРВІ.

    За минулу добу, 23 травня, у Києві коронавірус виявлено у 125 людей, від ускладнень хвороби померли 6 осіб.

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    Теги: Київ діти грип кияни коронавірус
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    Захворюваність на грип у Києві пішла вгору