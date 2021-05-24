СБУ накрила «фабрику» фейкових ковід-довідок

Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів

У Дніпропетровській області СБУ заблокувала схему видачі фейкових медичних довідок про відсутність антигену SARS-CoV-2. Про це передає управління СБУ в Дніпропетровській області.

Організували оборудку медпрацівники одного із обласних закладів спільно з представниками туроператорів Вони впровадили схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на Covid-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні.

Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Вартість однієї довідки коливалася до 1 тис. грн, залежно від терміновості її отримання. За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку року, щодня видавалось до 5 підроблених довідок. Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів.

Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику довідок із негативними результатами тестів

У межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру. На даний час встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.

Додамо, що в Україні за минулу добу виявили 1334 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла із Євросоюзом політичної домовленості про взаємне визнання «паспортів вакцинації».