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    У Києві різке зменшення кількості нових хворих на коронавірус

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    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізаують до лікарень - У Києві різке зменшення кількості нових хворих на коронавірус
    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізаують до лікарень
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби коронавірус забрав життя шести киян

    За минулу добу, 23 травня, у Києві коронавірус виявлено у 125 людей. Це на 52 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 22 травня було 73 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 204276 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 147712 осіб (за добу 23 травня 2740)
    • померли 5023 особи (за добу 6).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124006 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 75 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 178 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 115957 осіб (за добу 23 травня 196),
    • померли 2641 людина (за добу 0).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2183855 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 23 травня зафіксовано 1334 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

    Нагадаємо, за добу 22 травня в Києві виявили 73 хворих на коронавірус, померли 13 осіб.

    А за добу 20 травня у Києві коронавірус було виявлено у 453 людей.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві різке зменшення кількості нових хворих на коронавірус