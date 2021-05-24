У Києві різке зменшення кількості нових хворих на коронавірус

Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізаують до лікарень

Минулої доби коронавірус забрав життя шести киян

За минулу добу, 23 травня, у Києві коронавірус виявлено у 125 людей. Це на 52 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 22 травня було 73 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 204276 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 147712 осіб (за добу 23 травня 2740)

померли 5023 особи (за добу 6).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124006 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 75 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 178 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 115957 осіб (за добу 23 травня 196),

померли 2641 людина (за добу 0).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2183855 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 23 травня зафіксовано 1334 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Нагадаємо, за добу 22 травня в Києві виявили 73 хворих на коронавірус, померли 13 осіб.

А за добу 20 травня у Києві коронавірус було виявлено у 453 людей.

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