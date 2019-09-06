  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київпастранс» зможе працевлаштувати лише 600 кондукторів, яких відмінять у транспорті

    • Розсилка
    <p>З 31 жовтня в Києві не буде кондукторів</p> - «Київпастранс» зможе працевлаштувати лише 600 кондукторів, яких відмінять у транспорті

    З 31 жовтня в Києві не буде кондукторів

    Теперішніх кондукторів перепрофілюють в контролерів

    Після введення в дію в столичному громадському транспорті електронного квитка кондуктори зможуть працювати контролерами, яких наразі потрібно 600 осіб.

    Про це у Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

    «З 31 жовтня в Києві не буде кондукторів. Їх перепрофілюють в контролерів. На сьогодні на підприємстві КП «Київпастранс» є потреба в 600 контролерах, проте з часом їх кількість може збільшитись», - заявили у департаменті.

    Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Київпастранс» скорочує посади кондукторів у зв'язку з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду. Майже 1100 осіб втратять роботу вже з 1 листопада - саме з цього дня розрахуватися за проїзд в муніципальному транспорті можна буде тільки за допомогою е-квитка.

    Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт КМДА Київпастранс робота квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ