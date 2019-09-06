«Київпастранс» зможе працевлаштувати лише 600 кондукторів, яких відмінять у транспорті



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З 31 жовтня в Києві не буде кондукторів

Теперішніх кондукторів перепрофілюють в контролерів

Після введення в дію в столичному громадському транспорті електронного квитка кондуктори зможуть працювати контролерами, яких наразі потрібно 600 осіб.

Про це у Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«З 31 жовтня в Києві не буде кондукторів. Їх перепрофілюють в контролерів. На сьогодні на підприємстві КП «Київпастранс» є потреба в 600 контролерах, проте з часом їх кількість може збільшитись», - заявили у департаменті.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Київпастранс» скорочує посади кондукторів у зв'язку з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду. Майже 1100 осіб втратять роботу вже з 1 листопада - саме з цього дня розрахуватися за проїзд в муніципальному транспорті можна буде тільки за допомогою е-квитка.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.