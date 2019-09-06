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    З 1 листопада «Київпастранс» звільнить усіх кондукторів

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    &laquo;Київпастранс&raquo; скорочує посади контролерів-касирів - З 1 листопада «Київпастранс» звільнить усіх кондукторів
    «Київпастранс» скорочує посади контролерів-касирів

    Із 31 жовтня Київ переходить на е-квиток

    Комунальне підприємство «Київпастранс» скорочує посади кондукторів у зв'язку з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду. Майже 1100 осіб втратять роботу вже з 1 листопада - саме з цього дня розрахуватися за проїзд в муніципальному транспорті можна буде тільки за допомогою е-квитка.

    Про це повідомили KV в прес-службі КП «Київпастранс» у відповідь на інформаційний запит.

    Згідно з цим документом, посади контролерів-касирів в фактичній кількості 1088 чоловік (за штатним розкладом, повинно було бути 1767 чоловік) скорочуються з 1 листопада 2019 року.

    У КП запевнили, що про скорочення кондукторів попередили в установленому законодавством порядку та при звільненні їм повинні виплатити вихідну допомогу.

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    У КП зазначають, що не всі, хто працює зараз на посадах кондукторів, покинуть підприємство: їм, мовляв, пропонують інші вакантні посади, зокрема, контролерів.

    Зазначимо також, що поступове скорочення посад контролерів-касирів відбувалося щонайменше останні три роки.

    Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

    У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

    Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн. 

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