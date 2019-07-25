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    З 31 жовтня Київ перейде на е-квиток: тарифи, де придбати, як користуватися

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    Для оплати проїзду пасажиру необхідно піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора&nbsp; - З 31 жовтня Київ перейде на е-квиток: тарифи, де придбати, як користуватися
    Для оплати проїзду пасажиру необхідно піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора 

    Муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду

    Із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    Поповнити е-квиток можна буде за допомогою мобільних додатків «Приват 24», «Ощад 24/7» або в терміналах самообслуговування КП «ГІОЦ», «ПриватБанку», «Ощадбанку» та на порталі EasyPay

    Зручною заміною жетонів та разових квитків стануть також квитки з QR-кодами, єдині для всіх видів транспорту. Їх можна буде придбати у боксах самообслуговування та касах київського метрополітену.

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    Як користуватись е-квитком

    Пасажир купує QR-квиток або транспортну картку, яку варто зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є Е-квиток, який надалі можна поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу. Громадський транспорт обладнано валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями. Їх можна знайти біля дверей та всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру достатньо просто піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора – проїзд оплачено. Контролери будуть мати спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.

    Тарифи (при придбанні поїздок на транспортну карту Kiev Smart Card):

    • 1-9 поїздок – 8 грн за квиток;
    • 10-19 поїздок – 7,70 грн;
    • 20-29 поїздок – 7,40 грн;
    • 30-39 поїздок – 7,10 грн;
    • 40-49 поїздок – 6,80 грн;
    • 50 поїздок – 6,50 грн.

    Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

    У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

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