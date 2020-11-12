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    «Будинок-монстр» на Подолі можуть ввести в експлуатацію

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    Будинок&nbsp;на Нижньому Валу, 27-29 зведено з порушеннями - «Будинок-монстр» на Подолі можуть ввести в експлуатацію
    Будинок на Нижньому Валу, 27-29 зведено з порушеннями
    Фото з відкритих джерел

    Суд зобов'язав ДАБІ видати сертифікат про готовність будинку

    Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook депутатка Київської міської ради Ольга Балицька.

    «Окружний адміністративний суд знову у своєму репертуарі – цього разу він зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність будинку-монстра на Подолі. Якщо терміново не подати апеляцію на це одіозне рішення суду, є загроза того, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію», - написала вона.

    Балицька нагадала, що в середині серпня ДАБІ вже відмовляла забудовнику, ТОВ «Пателі Лізинг», у видачі сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації. Забудовник оскаржив це рішення ДАБІ та нещодавно повністю виграв першу інстанцію. «Окружний адміністративний не тільки визнав протиправним та скасував рішення ДАБІ про відмову у видачі сертифікату, але і зобов’язав держархбудінспекцію все-таки його видати та внести необхідні відомості до реєстру», - повідомила вона.

    11 листопада Балицька подала звернення до ДАБІ та Київради із проханням забезпечити оскарження цього рішення окружного суду.

    Нагадаємо, що справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.

    Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі

    27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.


    Теги: Київ Ольга Балицька ДАБІ будинок
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