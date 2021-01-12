«Будинок-монстр» на Подолі можуть ввести в експлуатацію: судова тяганина триває

Справу скандального будинку з незаконними поверхами розгляне касаційний суд

Сьогодні, 12 січня, Касаційний Господарський суд розгляне скаргу Київської міської ради на рішення суду про закриття справи щодо «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 на Подолі.

Судове засідання призначено на 15:45. Про це повідомила активістка, голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Північний господарський суд закрив справу щодо демонтажу незаконних поверхів, вирішивши що справу має розглядати не господарський суд, а цивільний. «При цьому апеляція вже раз закривала справу, говорячи, що її має розглядати адміністративний суд. Тоді Верховний Суд скасував рішення апеляції, сказавши, що справа є саме господарською», – нагадала Бутко.

Нагадаємо, що справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.

Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.