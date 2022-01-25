Масове відключення світла: в Одесі мешканці 101 вулиці залишаться без електрики

В Одесі тисячі жителів сидітимуть у темряві: графік відключень світла 25 січня

Без світла можуть залишитися жителі 101 вулиці через плановий ремонт електромереж

В Одесі 25 січня через проведення ремонтних і профілактичних робіт деякі будинки залишаться без електропостачання. Про це повідомляє «Блекаут».

Зазначимо, що 24 січня до списку відключених від електропостачання потрапили мешканці 34 вулиць у Київському, Приморському, Малинівському та Суворівському районах міста.

Згідно з графіком відключення на 25.01.2022 р. без світла залишаться споживачі, що живуть за такими адресами:

1-й Академічний провулок

1, 21б, 3, 4, 5, 6, 2, 7а, 8, 10, корп.12, 10а, 7

З 09:00 по 17:00

1-й Китобійний провулок

4, 42а, 8, 10, 12, 12А, 14/16, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 6, 26в, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, корп.1, 36А, 38, 38а, 42, 26а

З 09:00 по 17:00

1-й Рясний провулок

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15

З 09:00 по 17:00

1-й провулок Шишкіна

1, 2, 3, 5, 7

З 09:00 по 17:00

1-й провулок Юннатів

1, корп.2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 3, 9, 9а, 10, 10а, 12, 12/, корп.1, 12б, 8а

З 09:00 по 17:00

2-й Академічний провулок

2, 4 / а, 5, 6

З 09:00 по 17:00

2-й Воронезький провулок

1

З 09:00 по 19:00

2-й Китобійний провулок

1, 50А, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 3, 16, 16А, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 15

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Олександра Невського

1, 2, 7г, 7а, 4а, корп.2, корп.1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4/

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Костанді

2

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Шишкіна

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2Б, 11А, 3А, 12а, 12б, 20, 9а, 4а, 16А, 2А, 18а, 10а

З 09:00 по 17:00

2-й Український провулок

3, 4, 5, 6

З 09:00 по 17:00

25-а лінія на житловому масиві

2, 24а, 6, 8, 10, 12, 4, 18, 20, 20а, 22, 24, 16

З 09:00 по 19:00

26-а лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 3а, 10а, 12, 11а, 1а, 19а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

З 09:00 по 19:00

27-а лінія на житловому масиві

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 13, 4а, 3а, 8а, 17а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

З 09:00 по 19:00

28-А лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 9, 8/2, 1а, 15/1, 13а, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

З 09:00 по 19:00

29-а лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, корп.1, 7а, 5/2, 16а, 11б, 12а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

З 09:00 по 19:00

3-й провулок Олександра Невського

2, 3, 3а, 5, 7, 7А

З 09:00 по 17:00

3-й провулок Шишкіна

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 14а, 9а, 20, 11а, 10А

З 09:00 по 17:00

3-й Український провулок

1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6в, 12, 2а, 1в, 1б, 6б, 6а

З 09:00 по 17:00

3-й Флотський провулок

2а, 3, 5, 6, 9, 11, 5а, 3а, 6а, 4а, 4б, 11а, 19а, 13а, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 по 17:00

30-а лінія на житловому масиві

1а, 1, 3, 5, 7, 3а, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14

З 09:00 по 19:00

Академічна вулиця

1/, 52А, 5, 14/, корп.3, 24, 24а, 29, 30а, корп.16, 36, 37, 39/, корп.2, 47, 47а, 48В, 34В

З 09:00 по 17:00

Олександра Кутузакія вулиця

11

З 09:00 по 19:00

Олександра Невського вулиця

1а, 33а, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20б, 21/, корп.2, 1, корп.4, корп.5, корп.6, 21/1, 21/5А, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 28Б, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, корп.3

З 09:00 по 17:00

Анни Ахматової вулиця

6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 17/, корп.19, 17/19, 26, 24а, 19/, корп.2, 34Б, 34а, 28/, 32Б/1, 32а, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

З 09:00 по 17:00

Кавунова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 3а, 1А, 8А, 12а, 11б, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

З 09:00 по 17:00

Армійська вулиця

8

З 09:00 по 20: 00

Архітектурна вулиця

10, 12, 14, 14а

З 09:00 по 17:00

Баштанна вулиця

2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 5/, корп.5, 2а, 6/, корп.3, корп.4, корп.12, 8/, корп.10, 8/10, 8/10 -, корп.34, 8-10/, корп.33, 16, корп.2, 9а, корп.1, корп.20, 4А, корп.7, корп.6

З 09:00 по 17:00

Безіменний провулок

2, 4, 6, 8, 6а, 9, 2а, 9а, 9в, 10б, 10, 11, 12

З 09:00 по 17:00

Богдана Хмельницького вулиця

11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

З 09:00 по 18:00

Василя Симоненка вулиця

2А

З 09:00 по 17:00

Вертелецького вулиця

7Б, 13

З 09:00 по 17:00

Володимира Висоцького вулиця

15, 17, 23

З 08:00 по 17:00

Воронезька вулиця

6, 20а, 8, 8/, корп.2, 9, 7, 12, 12А, 14, 20, 10

З 09:00 по 19:00

Гагаріна проспект

15, 23, 23а

З 09:00 по 17:00

Генерала Бочарова вулиця

30, корп.209, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 32, 52, 75, корп.129, 75кв, корп.166, корп.169, корп.206, 46

З 08:00 по 17:00

Гранатна вулиця

1, 16Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 8а, 2, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 16, 16а, 9

З 09:00 по 19:00

Гранатний провулок

2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/, корп.1

З 09:00 по 19:00

Дмитра Донського вулиця

1а, 45б, 1а/1, 1Б, 1, 2, 2/, корп.1, корп.10, корп.11, корп.13, корп.14, корп.2, корп.20, корп.3, корп.33, корп.35, корп.42, корп.53, корп.55, корп.6, корп.7, 2/12, 2/1а, 2/5, корп.52, 2/7, корп.492, 2/8, корп.48, 2/9, корп.47, 2/а, корп.19, 2а, 2а, корп.12, корп.15, корп.18, корп.23, корп.25, корп.27, корп.29, корп.30, корп.34, корп.36, корп.37, корп.38, корп.40, корп.41, корп.43, корп.45, корп.5, корп.8, корп.9, 2а/, корп.17, 2а/, корп.22, 1а, корп.28, корп.31, корп.32, 2а / 7, 2б, 3а, 3а, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, корп.4, 9/, 9А, 9в, 9д, 9е, 9ж, 10, 11, 11/, корп.21, 11/2, 11 / Д, 11А, 11Б, 11в-1, 11г, 12, 13, 15, 15/, 15а/15б, 16, 16/, 17, 17/, 17а, 19, 20, 21, 21/, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/, 41, 41а, 43, 45, 45а, корп.26

З 09:00 по 17:00

Добровольського проспект

85, 87, 89, 93

З 09:00 по 19:00

Добровольського проспект

116, 118, 140, 148, 148а, 150, 152, 154, 156

З 08:00 по 17:00

Достоєвського вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4в, 2в, 9, 6а, корп.1, 7а, 4а, 8а, 4б, 9а, 9в, корп.2, 17а, 15а, 11а, 11б, 13а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 25

З 09:00 по 17:00

Ялинкова вулиця

5/, 58Г, корп.2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/, 44, корп.17, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В, 44а

З 09:00 по 17:00

Івана Вазова вулиця

6Б, 7, 21

З 09:00 по 17:00

Іподромний провулок

10

З 09:00 по 17:00

Китобійна вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7/а, 15/1а, 15а, 5а, 8а, 8б, 18а, 9а, 19/2, 19/3, 24, 20а, 20б, 20в, 20д, 6/, 21/1, 21/3, корп.2, 22а, 12а, 7/1, 47а, 47/1, 46а, корп.3, 38а, 36в, 36а, 31б, 34Б, 32/1, 33/1а, 33а, 34А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92

З 09:00 по 17:00

Колонтаївська вулиця

19, 21

З 09:00 по 19:00

Кордонний провулок

1, 3, 5, 9, 10, 7А, 7В, корп.1, 15А, 11, 13, 15, 19, 29, 35

З 09:00 по 19:00

Костанді вулиця

2, 77А, 2Б, 4, 6, 8, 8/, корп.3, 14/, корп.21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28а, 29, 31, 32, 32А, 32б, 34, 34/Б-1, 34а, 34б, 34в, 36, 38, 38б, 38В, 39, 40, 40А, 40б, 40В, 41, 42, 2а, 44, 45/, корп.2, 45А, 47, 48, 48/, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 43

З 09:00 по 17:00

Кримська вулиця

1, 3, корп.1

З 09:00 по 17:00

Кримський провулок

1А, 8А, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5б, 6а, 1б, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22, 6А

З 09:00 по 17:00

Купріна вулиця

7, 54б, корп.9, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14/, корп.2, корп.4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19а/1, 20, 20а, 20б, 21, 21/, корп.23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28Б, 28в, 29а, 30, 7/, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37в, 37Е, 38, 39, 39/, корп.1, корп.5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 48д, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 30В

З 09:00 по 17:00

Курська вулиця

129, 161а, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 131, 147А, 151, 155, 155а, 157, 159, 161, 147

З 09:00 по 19:00

Левітана вулиця

19/, корп.3, 19/4, 19/5

З 09:00 по 17:00

Левкойна вулиця

7, 7а

З 09:00 по 17:00

Литовська вулиця

20, 20А

З 09:00 по 19:00

Львівська вулиця

50, 50А, 52, 52а, 52б, 54, 54/, корп.2, 56, 58

З 09:00 по 17:00

Львівський провулок

1, 3, 5, 7, 3/1, корп.6, 8, корп.5, 8а, 10В, 10Б, 10а, 9, 10, 76

З 09:00 по 17:00

Лядова вулиця

1а, 1, 2, 3, 4, 3б, 5, 4а, 3а, 12А, 9а, 7, 9, 10, 11, 12, 15

З 09:00 по 17:00

Малиновський провулок

7

З 09:00 по 19:00

Маршала Бабаджаняна вулиця

42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54

З 09:00 по 19:00

Маршала Малиновського вулиця

79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 117а, 112а, 118/3, 118/4, 119а, 131, 120А, 81Д, 81А, 109А, 115А, 115А/1, 115А/2, 85а, 128А, 116А, 91А, 114А

З 09:00 по 19:00

Майстерна вулиця

30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

З 09:00 по 19:00

Махачкалинська вулиця

1, 1А, 2, 3, 5

З 08:00 по 17:00

Мінська вулиця

7, 28б, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 7а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 17

З 09:00 по 19:00

Молокова вулиця

1а, 6б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6/, корп.2, 1Б, 6/ а, 6б, 6В, 6г, 7, 8, 8а, 8б, 9/, корп.11, 10, 11, 12, корп.4

З 09:00 по 17:00

М'ясоїдівська вулиця

28, 30

З 09:00 по 18:00

Немировича-Данченка вулиця

10, 11, 16

З 09:00 по 17:00

Миколи Вороного вулиця

7а

З 09:00 по 19:00

Новоукраїнський провулок

2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

З 09:00 по 17:00

Рясна вулиця

1, 35Б, корп.3, корп.4, 1/, корп.5, 1/3, 1а, 2, 3б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 1-, 12, 12А, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35А, 11г

З 09:00 по 17:00

Окружна вулиця

17, 42б, 17/6, 17/8а, 17б, 17В, 17г, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/, корп.1, корп.4, корп.6, корп.8, 29/5, 30, 32, 32/, корп.12, 17/18, 32г, 33, 33А, 33А, 33б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/, корп.2, корп.3, 38/2, 38/2а, 38а, 40, 40а, 40Б, 40В / 2, 40Г, 40Д, 42, 42а, 32а

З 09:00 по 17:00

Орловська вулиця

20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 35а, 22а, 31а, 42, 33а, 23а, 42а, 48а, 47а, 46А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59

З 09:00 по 19:00

Паустовського вулиця

29гар

З 08:00 по 17:00

Педагогічна вулиця

21, 22, 24

З 09:00 по 17:00

провулок Дмитра Донського

2А, 3, 3б, 6, 7

З 09:00 по 17:00

провулок Достоєвського

1, 14в, 4, 8, 9, 9б, 9б, корп.2, 9Б.9Б, корп.3, 9Б/1, 9Б/3, 9в, 2, 11, 11б, 11в, 12, 12А, 12б, 12В, 13, 13в, 14, 14а, 10а

З 09:00 по 17:00

провулок Слави

1, 2, 3, 4, 5, 2А, 4/, корп.37, 4-37, 1/1, 5/2, 5Б, 5В, 8А, 6, 7, 8, 9, 10

З 09:00 по 17:00

Планетна вулиця

1, 38Б, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10А, 10в, 10г, 11, 12, 12А, 12б, 12В, 16, 17, 17а, 3, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/, корп.30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 17В

З 09:00 по 17:00

Рівності вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 30а, 1А, 2А, 3а, 20, 4а, 46А, 16а, 42А, 40А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

З 09:00 по 17:00

Райдужна вулиця

10, 12, 14, 16, 18, 20, корп.1, 22, 10/, 29а, 27а, 23, 24, 25, 27, 29, 31

З 09:00 по 19:00

Сахарова вулиця

24, 26, 30, 40, 44

З 08:00 по 17:00

Сегедська вулиця

13, 23Б, 15Б, 16, 17, 17а, 19, 15, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 19а

З 09:00 по 20: 00

Сегедська вулиця

5

З 09:00 по 17:00

Семена Палія вулиця

120, 122, 126, 126/, корп.1, 130, 134

З 08:00 по 17:00

Собінова вулиця

15

З 09:00 по 17:00

Спартаківська вулиця

18, 20, 22, 24, 26, 22б, 37, 24а, 22а, 26а, 28а, 18а, 47-49, корп.49, 47 -, 43А, 39, 41, 43, 45, 49, 51

З 09:00 по 19:00

Сумська вулиця

1, 69б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/, корп.2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 34

З 09:00 по 17:00

Тімірязєва вулиця

70а, 72, 72 / а, 72Б, 84в

З 09:00 по 17:00

Траса здоров'я

5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

З 09:00 по 19:00

Тульська вулиця

1, 3, 3а, 13

З 09:00 по 19:00

Тульська вулиця

1, 51а, 3, 3а, корп.3, 3А/, корп.1, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/, 19, 20, корп.4, 21, 21/, 22, 2, 23, 23Б, 24, 25, 26, 26а, 27, 27/, 27а, 28, 29, 29/, 30А, 31, 31/, 32, 33, 33/, 35, 36, 36Б, 36В, 37, 37/1, 37 / Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, корп.2

З 09:00 по 17:00

Флотська вулиця

4, 4А, 6/1

З 09:00 по 17:00

Фонтанська дорога

129

З 09:00 по 17:00

Фонтанська дорога

9Б, 15, 15/, корп.2, 15А, 15Б

З 09:00 по 20: 00

Харківська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 5а, 8а, 10, 9б, 6а, 16а, 12.12 а, 12а, корп.1, 13а, 16/, 15а, 11, 13, 14, 15, 18, 20

З 09:00 по 17:00

Чернігівська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 8А, 8/4, 8а, 4а, 9а, 9а, 1б, 9б, 24, 10а, 3а, 11а, 6А, 6Б, 13а, 13б, 3б, 14а, 16а, 7а, 17/, корп.9, 17/1, 7б, 18а, 2а, 23а, 23б, 23г, корп.1

З 09:00 по 17:00

Чернігівський провулок

1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5А/1, 6а, 8

З 09:00 по 17:00

Шишкіна вулиця

1, 44а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, корп.2, 5а, корп.1, 5б, 5В, 6, 6а, 7, корп.3, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/, корп.17, 15/1, 15/17уч, корп.5, 15-17, корп.4, 1а, 15а, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 19/, корп.83, 19а, 20, 21, 21А, 21б, 21в, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28Б, 30а, 32а, 34, 34б, 36а, 38а, 39, 40А, 40б, 41, 41а, 42а, корп.6

З 09:00 по 17:00

Юннатів вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 4А, 9А, 2А, 1б, 1а, 12а, 13/30, 3а, 6а

З 09:00 по 17:00.

Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.

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