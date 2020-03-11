Київська мерія оприлюднила рішення щодо заходів через коронавірус документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для попередження розповсюдження коронавірусу у Києві запроваджено протиепідемічні заходи

Київська міська державна адміністрація оприлюднила протокол засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)».

Зазначається, що на території Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, яка може набути регіонального рівня.

З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на території Києва, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила:

призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва;

призупинити освітній процес у вищих навчальних закладах;

обмежити проведення спортивних заходів на території м.Києва;

призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, тощо;

призупинити роботу розважальних центрів;

призупинити роботу розважальних зон в шопінг молах;

забезпечити обмеження проведення масових заходів на території м.Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які пройшли термометрію;

забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

У зв’язку з цим департаментам КМДА дано відповідні доручення.

Протокол засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)»





Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).