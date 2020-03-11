На коронавірус у світі захворіли понад 119 тисяч людей



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У світі захворіли на коронавірус понад 119 тисяч людей

Одужали від коронавірусу 66 582 осіб, померли 4300 людей

Станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб.

Згідно з інформацією worldometers.info, зокрема, на сьогодні заражені коронавірусом 48 402 особи, з них 42 655 (88%) перебувають у легкому стані захворювання, 5 747 (12%) – у критичному стані.

У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%)

Зазначимо, 11 березня в Італії на коронавірус захворіли 10 149 осіб, померли 631, одужують 1004 особи.

У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін із прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами заявили, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах. Ректори вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення корона вірусу.

У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

Уряд сьогодні може запровадити карантин у навчальних закладах на всій території України.