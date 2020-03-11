З «Борисполя» до лікарні направили громадянку Китаю з підозрою на коронавірус



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Жінку везуть в Олександрійську клінічну лікарню Києва

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» в однієї жінки виявили симптоми, що можуть свідчити про зараження коронавірусом COVID-19. Її відправили до столичної лікарні.

Про це «Громадському» повідомили в Олександрійській клінічній лікарні Києва, куди мають доправити жінку.

«Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало погано. Цю інформацію передали далі», — сказала Тетяна Гайнутдінова, завідувачка 1-м інфекційним відділенням лікарні.

Звідки саме прилетіла жінка, не повідомляється.

Крім того, до лікарні привезли чоловіка із Солом'янського району, його вели медики у костюмах біологічного захисту, його дружина була у звичайній медичній масці. Офіційно в лікарні не підтвердили, чи є у чоловіка підозра на коронавірус.

Як повідомлялося, сьогодні з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

У пресслужбі аеропорту «Главкому» повідомили, що о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).