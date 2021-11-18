Київська облрада перенесла розгляд зміни кордонів Коцюбинського

Коцюбинське включило землі Києва до своєї території

Київрада оскаржує в суді Схему планування території Київщини, якою змінюються межі столиці та області

18 листопада депутати Київської обласної ради відклали розгляд питання щодо змін кордонів Коцюбинського у перспективному документі розвитку області – Схемі планування. Таку пропозицію на сесії вніс голова Коцюбинської громади Сергій Даніш, аргументувавши її рішенням суду на позов, поданий Київрадою. Столиця вимагала визнати незаконною Схему планування території Київщини. Про це повідомляє KV.

Під час сесійного засідання з трибуни виступив голова Коцюбинської територіальної громади Сергій Даніш, який зачитав рішення Київського окружного суду від 4 листопада 2021 року, ухвалене за адміністративним позовом Київради.

Зокрема, Київрада вимагала зупинити дію рішення Київоблради про затвердження Схеми планування території Київської області, прийнятого 9 вересня, та заборонити вчиняти дії, спрямовані на зміну наявних кордонів Києва.

Суд же ухвалив відмовити Київраді в задоволенні позову. Однак у рішенні також зазначається, що для зміни кордонів Коцюбинського немає необхідних документів, поданих Київрадою.

«Рішення Київської обласної ради від 9.09.2021 №114-05-VII «Про затвердження Схеми планування території Київської області» є нормативно-правовим актом. Проте заявником не доведено та документально не підтверджено обставини, що вказують на очевидні ознаки протиправності нормативно-правового акту», – йдеться в ухвалі суду.

У коментарі KV Даніш розповів, що розгляд питання про зміни кордонів Коцюбинського перенесено через низку невідповідностей.

Нагадаємо, 23 вересня на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.

Депутати Київської міської ради підтримали звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста.

У Київській міській раді буде створено тимчасову контрольну комісію з питань встановлення межі Києва та обговорення спірних питань, які виникають у результаті сусідньої діяльності деяких адміністративних одиниць Київської області.

Очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін ініціював уточнення Схеми планування території Київщини в частині того, що цей документ за законом не може і не встановлює чи змінює жодних меж як області, так і Києва.

Також питання розмежування територій Київщини та столиці розглядалось 11 листопада на засіданні підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.