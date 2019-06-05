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    Київська влада закупила ще 25 нових «швидких» - Кличко

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    <p>&laquo;Швидкі&raquo; вже повністю обладнані за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров&rsquo;я</p> - Київська влада закупила ще 25 нових «швидких» - Кличко

    «Швидкі» вже повністю обладнані за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я

    Чотири автомобілі «швидкої» – унікальні, з обладнанням, що дозволяє перевозити недоношених немовлят та новонароджених з патологіями

    Київ продовжує оновлювати парк медичних спецавтомобілів. Ще 25 нових «швидких» на базі автомобілів Ford та Peugeot днями запустять в роботу.

    Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відео з новими авто.

    «Швидкі» вже повністю обладнані за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Чотири авто – унікальні, з обладнанням, що дозволяє перевозити недоношених немовлят та новонароджених з патологіями. На всіх нових «швидких» встановлена система, що через засоби зв’язку передає в лікарню параметри стану пацієнта. Також зазначу, що Київ першим в Україні позбувся старих радянських карет швидкої допомоги», - наголосив мер столиці.

    Кличко повідомив, що місту залишилося купити ще 30 нових таких автомобілів, і Київ, першим на пострадянському просторі, відповідатиме ще одній вимозі ВОЗ – одне авто медичної допомоги на 10 тисяч мешканців. 

    «А водії київських «швидких» «притираються» до нових авто, тренуючись вправно ними кермувати на спеціально облаштованому полігоні», - написав мер столиці.

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